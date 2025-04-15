У Донецькій області за добу через російські обстріли загинула одна людина, чотири — поранено

Наслідки обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 14 квітня. Фото: ОВА

Внаслідок російських обстрілів минулої доби на Донеччині загинула одна людина, четверо дістали поранень. Про це станом на ранок 15 квітня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 4 будинки. У Покровську 1 особа загинула та 1 поранена, пошкоджено культову споруду. У Гродівській громаді зруйновано 11 будинків: 4 у Малинівці та 7 у Новоекономічному.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено 4 приватні будинки, 2 господарські будівлі та газопровід; у Зарічному зруйновано будинок. У Степанівці Іллінівської громади поранено людину, пошкоджено 1 об'єкт; ще 1 об'єкт пошкоджено в Іллінівці та 4 – в Олександро-Калиновому. У Костянтинівці пошкоджено 4 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 3 склади, газопровід та нежитлове приміщення; в Іванопіллі пошкоджено 7 приватних будинків та гараж.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

За добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 91 особу, зокрема 16 дітей, зазначив начальник ОВА.