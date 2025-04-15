США збираються посилити санкції проти РФ

Будинок Конгресу США. Фото: Вікіпедія

У Конгресі США підготували законопроект про посилення санкцій щодо Росії та посилення підтримки України. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що конгресмени від Демократичної партії підготували законопроект про посилення підтримки України та посилення санкцій щодо Росії, пише Reuters з посиланням на джерела.

Один із авторів законопроекту — конгресмен Грег Мікс, який входить до комітету із закордонних справ конгресу. Документ, зокрема, передбачає допомогу Україні у відновленні, включаючи створення посади спеціального координатора.

Також законопроект передбачає допомогу Києву в галузі безпеки, включаючи прямі кредити та військове фінансування, і жорсткі санкції та експортний контроль щодо Росії, включаючи її фінансові установи, нафтову та гірничодобувну галузі.

Законопроект, який поки що не внесений на розгляд палати представників конгресу США, є черговою спробою чинити тиск на адміністрацію президента Дональда Трампа, щоб вона зайняла чіткішу позицію на стороні України, зазначає агентство.

Як уточнює Reuters, роботу над законодавчою ініціативою було прискорено через російський ракетний удар по Сумах, в результаті якого загинуло понад 30 людей.

Навіть якщо законопроект не отримає повної підтримки палати представників, більшість місць у якій займають республіканці, його окремі положення можуть увійти до більш широкого пакету рішень щодо України, вважають джерела агентства у Конгресі.