Ремонти, які потребують ремонтів: як Росія «відбудовує» та заселяє Сіверськодонецьк
30 грудня 2025, 16:05

Сіверськодонецьк — місто-символ найзапекліших боїв на Луганщині, що зазнало тотальних руйнувань, досі стоїть у руїнах. Окупаційна влада вже кілька років хизується так званими ремонтами та відновленням багатоквартирних будинків, проте ті, чиї будинки ремонтують і безпосередньо містяни, які знаходиться у Сіверськодонецьку, розповідають іншу сторону цього «жесту» від російської влади. Для кого ремонтують ці будинки підрядники з Росії та що з цією відбудовою не так, читайте у матеріалі «Новин Донбасу».

Ремонтують, але для себе

Ще після окупації міста, тодішній голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляв, що руйнування в місті сягають 80% житлового фонду. Своєю чергою російська влада повідомила, що буде відбудовувати місто, в якому із 100 тисяч жителів лишалося приблизно 10 тисяч. 

З часом у місті почали помічати значне зростання чисельності людей, проте, за словами місцевих мешканців, більшість із них — це переселенці з більш зруйнованих регіонів та російські будівельники, які приїхали не тільки нібито відбудовувати, але й залишатися жити в окупованому українському місті.

Історії двох мешканок Сіверськодонецька

Валентина, прізвище якої ми не вказуватимемо на її прохання, розповіла, що сталося з її житлом у Сіверськодонецьку. 

«Я жила в одному з будинків по Гвардійському проспекті. Коли місто майже окупували, то ми з батьками виїхали до Старобільська до знайомих. Пробули там два тижні й поїхали через Росію за кордон. Наш будинок зруйнували у травні 2022 року, здається. Точної дати я не знаю, бо на той час ми виїхали вже з міста. Те, що відбувалося у місті, ми могли лише спостерігати в телеграм-каналах або інколи хтось дзвонив зі знайомих, хто виїжджав з Сіверськодонецька. Приліт був прямо в будинок… Наша квартира вигоріла вщент. У 2023 році моя знайома знімала мені відео з квартири. Свою залу я впізнала по місцю, де був диван, бо схоже, що його хтось вкрав вже після прильоту — вся квартира чорна від пожежі, а там біла пляма на стіні й підлозі. Батькам не показувала відео аби вони не засмучувалися. Я видалила його, бо ці спогади не давали почати життя спочатку», — з болем розповідає Валентина.  

Тепер у її квартирі хтось живе. Як їй сказали знайомі, які перебувають у місті, якась лікарка «с большой земли», тобто з Російської Федерації.

«Я бачила у телеграмі, що наш будинок почали ремонтувати минулого року. Його зробили, навіть з фасаду виглядав прилічно. Квартири не всі заселені, але люди перебираються потихеньку. При чому не всі наші — приїжджі. Так, у моїй квартирі живе якась пані з Росії. Подейкують, що лікарка. Не знаю чи то тимчасово, чи вже й приватизували, але як є. До нас ніхто не звертався з "тієї сторони" з приводу переоформлення чи купівлі. Вони все зробили самі… », — каже жінка. 

За словами сіверськодончанки, вона не подавалася на якісь відшкодування чи державні програми з забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Основними причинами назвала її місцезнаходження закордоном та негативний досвід цього процесу серед її знайомих. 

Діана ж, мама двох маленьких дітей, одна з яких народилася вже в Хмельницькому, розповіла, що її квартира у Сіверськодонецьку ще пустує. Вона з сімʼєю жила по Курчатова, 23а. Її будинок постраждав, але не так сильно у порівнянні з іншими. 

«Верхні поверхи горіли, а нас врятувало, що наша квартира на нижніх. Ми виїхали одразу в перший день повномасштабного вторгнення. Тому новини нам повідомляли знайомі, які там залишалися або, які їздили туди забрати речі під час активних бойових дій», — розказала дівчина.

Вона одна з тих, кому ще пощастило. Її нерухомість не націоналізували поки, й поки не заселили кимось. За квартирою приглядає її знайома. 

«У нас пропонували її купити. Ну, а як? Треба було б їхати туди, переоформляти, а хто це робитиме? Звісно, ми сказали, що не продаватимемо. Поки ще наша, так би мовити, а як там далі буде, невідомо», — розповіла Діана.

«Сумні» ремонти

Невідомо, що буде і з будинками, які російська армія зруйнувала у місті. Причому, це стосується, як відремонтованих, так і тих, які окупанти нібито планують відремонтувати.

У серпні 2025 року окупаційна адміністрація опублікувала списки поточних ремонтів та «планів на 2026 рік». 

Так, звітують, що у 2024 і 2025 році з приміткою «термін завершення робіт — 31.12.2025» вони «капітально відремонтують»: просп. Гвардійський — будинки 38А, 48, 51, 55, 63, 65, проспект Космонавтів — будинки 23, 25 і 29, по вул. Вілесова — будинки 5, 6, 18, 20 і 22, по вул Гоголя — 71 і 75, по Донецькій — 10, по вул. Курчатова — будинки 5, 10, 15, 17 і 17А, 18, 19, 19А і 19Б, Лисичанська, 5Б, вул.Науки 7, 9 та 13, вул.Новікова — 11, 13, 15, 21, 23А і 23Б, вул.Енергетиків, 66, шосе Будівельників, 3 і 7, МЖК Мрія — 7 і 8, вулиця Гагаріна, 109, вул.Менделеєва, 32.


Як Росія «відновлює» і заселяє Сіверськодонецьк. Фото: скриншот

У 2026 рік плани виглядають не такими «амбітними» у порівнянні з попередніми. Так, окупанти повідомляють, що капітальний ремонт очікують аж 4 багатоповерхівки — просп. Гвардійський, 71, вул. Вілесова, 16 і 21А, а також шосе Будівельників, 23А. Чи то грошей не мають, чи то знають, що ще доведеться ремонтувати те, за що вони вже відзвітували, достеменно невідомо.

Тріщини у стінах — зате коробки для ТБ та інтернету

Деякі з цих будинків виглядають дійсно відремонтованими, проте коментарі тих, хто перебуває у місті, говорять про інше. У листопаді поточного року на окупаційних ресурсах зʼявилося відео з проспекту Гвардійського, де наочно, так би мовити, видно, як виглядають будинки. Більшість з них ще абсолютно в зруйнованому стані  — обвалені підʼїзди, обгорілі стіни, неприбрані прибудинкові території.

Наприклад, будинок по вул. Курчатова, 10. На фото видно, що фасад будинку обновили, встановлені нові вікна, але руйнується стіна.


Як Росія «відновлює» і заселяє Сіверськодонецьк. Фото: скриншот

У багатоквартирному будинку по вул. Курчатова 19А встановили коробку для телебачення та інтернету, проте, коли їх підключать, ніде не пишуть. Але сам підʼїзд поремонтувати забули. Пишуть, що підʼїзд стоїть без ремонту з 2023 року.

«Зато ТВ провели. Это называется «морду умыли, а сраку забыли», — пише користувачка під постом в телеграм-каналі від 19 грудня 2025 року.


Як Росія «відновлює» і заселяє Сіверськодонецьк. Фото: скриншот

Часто обговорюють й відбудований раніше будинок по вул. Гагаріна, 101. Повідомляють, що прилегла до сходів стіна в тріщинах та хитається, а по самих сходах страшно ходити. Окрім цього, в грудні поточного року там загорілися пластикові труби, які вкладали будівельники. Тепер там тиждень не буде світла й тепла.

На кухні батареї теплі, а в кімнаті холодні

Хоча тепла у Сіверськодонецьку майже не має. Нам вдалося поговорити з чоловіком, місцевим мешканцем, імʼя якого ми не називатимемо з міркувань безпеки, який з початку повномасштабного вторгнення перебуває у місті й живе в одному з центральних мікрорайонів Сіверськодонецька. 

За його словами, у будинках по проспекту Центральному після ремонтних робіт з опалення, затопило підвали через прорив трубопроводу. 

«Десь в місті є будинки, де тепло підключили, проте воно не працює — в якійсь кімнаті тепло, а в іншій — холодні батареї. Ніхто не реагує на скарги людей», — розповідає наш співрозмовник.

Процедури та «закон» не працюють: нерухомість віддають та «націоналізують»

Проте, за його словами, питання тепла менше хвилює людей, ніж факт втрати майна. Він розповів, що дві його знайомі нещодавно приїжджали в місто аби переоформити документи й підтвердити своє право власності, але у них нічого не вийшло.

«Поки їм робили російські паспорти, їх квартири вже віддали іншим родинам. Тобто, жінку запевнили, якщо вона приїде, то зможе все переформити і її житло залишиться за нею. Але як тільки вона сходила в адміністрацію та подала документи на паспорт, квартиру одразу приватизували інші люди. Не має ніякої гарантії, що навіть, дотримуючись так званого законодавства та процедур, ви зможете відстояти свою нерухомість», — розповів місцевий житель. 

Він додав, що таким чином вони вирішують питання житла для родин будівельників, які наїхали в місто «відбудовувати».  

«Я колись читав таке про Крим, куди вони нагнали робітників з Росії, які згодом майже заселили наш півострів. Тут таке саме чекає, якщо деокупації не буде найближчим часом», — вважає чоловік.

Авторка: Ксенія Новицька 

