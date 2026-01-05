За сутки в Краматорске погиб мирный житель, двое ранены

За 4 января российские войска убили одного мирного жителя Донецкой области — в Краматорске. Еще два человека получили ранения различной степени тяжести.



Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации, подчеркнув, что обстрелы продолжают уносить жизни гражданского населения.



По данным ОВА, с начала полномасштабного вторжения Россия убила 3 866 мирных жителей Донетчины. Еще 8 749 человек получили ранения.



В администрации уточняют, что общее число жертв приведено без учета Мариуполя и Волновахи. В этих городах на данный момент подсчитать точное количество погибших и пострадавших не представляется возможным, из-за масштабов разрушений и временной оккупации.

Фото: Вадим Филашкин

Напомним, в ночь на 5 января российские войска атаковали Украину, запустив 9 баллистических/зенитных управляемых ракет и около 165 ударных беспилотников типов Shahed, «Гербера» и других моделей.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»