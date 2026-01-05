Белгородскую область России атаковали беспилотники, есть раненая

Белгородская область Российской Федерация попала под обстрел. В городе Грайворон в результате атаки дрона ранена мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



«Женщину с баротравмой, осколочными ранениями лица и кисти бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. В настоящее время медики оказывают пострадавшей необходимую помощь», — отметил он.



По словам Гладкова, повреждена машина, также посечено остекление частного дома от детонации.



Ранее мы писали, что российские войска в ночь на 5 января нанесли удар по медицинскому учреждению в Киеве.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»