Белгородскую область России атаковали беспилотники, есть раненая

Белгородская область Российской Федерация попала под обстрел. В городе Грайворон в результате атаки дрона ранена мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Женщину с баротравмой, осколочными ранениями лица и кисти бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. В настоящее время медики оказывают пострадавшей необходимую помощь», — отметил он.
По словам Гладкова, повреждена машина, также посечено остекление частного дома от детонации.
Ранее мы писали, что российские войска в ночь на 5 января нанесли удар по медицинскому учреждению в Киеве.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
