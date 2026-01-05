Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Ночной удар РФ по Украине: сбито 137 дронов Shahed и «Гербера»
05 января 2026, 08:40

Ночной удар РФ по Украине: сбито 137 дронов Shahed и «Гербера»

ПВО Украины. ПВО Украины.

В ночь на 5 января российские войска атаковали территорию Украины, запустив 9 баллистических/зенитных управляемых ракет и около 165 ударных беспилотников типов Shahed, «Гербера» и других моделей. По данным Командования Воздушных Сил ВСУ, около 100 из этих дронов составляли Shahed.

Противовоздушная оборона Украины успешно сбила или подавила 137 БПЛА различных типов на севере, в центре и на востоке страны. При этом попадания вражеских ракет и 26 ударных дронов зафиксированы на 10 локациях, а обломки сбитых БПЛА упали на 9 участках территории.



По данным мониторинга, из 165 ударных, имитационных и разведывательных дронов 137 были уничтожены или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В целом противовоздушная оборона Украины нейтрализовала 83% вражеских БПЛА. Не сбито ни одной баллистической или зенитной управляемой ракеты.

Также в ночное время было зафиксировано движение в воздушном пространстве РФ четырех бортов Ту-22М3 и пяти бортов Ту-95МС через Ярославскую область юго-восточным курсом. По предварительным данным, эти самолеты выполняли тренировки и имитационные пуски, не осуществляя реальных атак.

Борты, вылетевшие с Дальнего Востока РФ с поддержкой нескольких самолетов-заправщиков Ил-78М, вероятно, совершили разворот на половине пути к предполагаемым пусковым рубежам, что объясняет участие заправщиков.

«Коротко: враг прибег к психологическому давлению, фактических ракетных ударов не зафиксировано, а реальное боевое применение наступательных средств — вопрос времени», — говорится в сообщении.

Напомним, российские войска в ночь на 5 января нанесли удар по медицинскому учреждению в Киеве. В результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения. 

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

