Пресс-секретарь Путина объяснил появление главы Кремля в Курской области

Песков прокомментировал появление Путина в Курской области. Фото: ТАСС

Только 12 марта глава Кремля Владимир Путин неожиданно появился в командном пункте в Курской области, а уже на следующий день его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что РФ якобы готова завершить операцию по освобождению региона. Об этом он рассказал пропагандистскому корреспонденту.



«Это, скорее, сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию на отдельном участке по освобождению Курской области. Операция вошла в заключительную стадию, поэтому надеемся, что в самое ближайшее время мы сможем в этом плане вздохнуть спокойно», — сказал он.

Ранее мы писали, что 12 марта Владимир Путин впервые с начала войны появился в военной форме перед камерами. Российские медиа показали кадры его визита в Курскую область (РФ).



В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в районе Суджи Курской области (РФ) и ее окрестностях продолжаются ожесточенные столкновения.