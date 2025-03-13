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Российский А-50 экстренно сел из-за отказа системы

13 марта 2025, 15:56

Российский А-50 экстренно сел из-за отказа системы

Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 вынужден был совершить аварийную посадку. Об этом сообщает блог военных летчиков ВСУ «Соняшник».

«Согласно нашим перехватам, у него произошел отказ. А если точнее — кто-то выпил охлаждающую жидкость из блоков комплекса», — говорится в сообщении.

Авторы публикации иронично отмечают, что в России, похоже, продолжают следовать традиции советских времен, когда военнослужащие сливали технические жидкости и употребляли их в качестве алкоголя. Официального подтверждения инцидента со стороны Минобороны РФ нет.

Ранее A-50 — самолет дальнего радиолокационного обнаружения, которых у ВКС России осталось меньше 10, — был сбит над Черным морем в районе Бердянска 14 января.

Напомним, 23 февраля 2024 года появилась информация, что украинские военные сбили российский самолет А-50 в районе Азовского моря. 

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