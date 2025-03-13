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Россия стремится продолжать войну и будет пытаться максимально оттянуть наступление мира — Зеленский

13 марта 2025, 15:45

Россия стремится продолжать войну и будет пытаться максимально оттянуть наступление мира — Зеленский

Зеленский о 30-дневном перемирии. Фото: Владимир Зеленский Зеленский о 30-дневном перемирии. Фото: Владимир Зеленский

Украина настроена на быстрое движение к миру, однако Россия до сих пор не предоставила содержательного ответа на предложение о 30-дневном перемирии. Киев надеется, что Вашингтон будет давить на Москву. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, 13 марта заслушал доклад украинской делегации о встрече с представителями США в Саудовской Аравии.

«Хорошо, что разговор был максимально конструктивным. Украина настроена на быстрое движение к миру, и мы готовы выполнить свою часть работы для того, чтобы создать все возможности для надежного, длительного и достойного мира. Команды — молодцы: была восстановлена оборонная помощь и помощь разведданными», — заявил он.

Американская сторона во время переговоров знала о принципиальной позиции Украины относительно перемирия. Америка поддержала эту идею. Кроме того, американские партнеры готовы организовать технические аспекты контроля над соблюдением режима тишины.

«К сожалению, уже более суток мир не слышит содержательного ответа из России относительно прозвучавших предложений. И это снова подтверждает, что именно Россия стремится продолжать войну и будет пытаться максимально оттянуть наступление мира. Надеемся, что давления Соединенных Штатов хватит, чтобы принудить Россию к завершению войны», — заявил глава страны.

Зеленский добавил, что также во время встречи обсуждали взаимодействие с европейскими партнерами и дальнейшие совместные шаги.

Напомним, по итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

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