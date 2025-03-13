Путин хочет выставить условия, при которых Москва пойдет на 30-дневное перемирие

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что согласен с предложением о прекращении боевых действий в Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. По его словам, Россия поддерживает идею временного перемирия на 30 суток, однако остаются важные вопросы, которые необходимо решить.



«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим их того, что это прекращение должно быть таким, которое бы привело к долгосрочному миру и устранилось первоначальные причины этого кризиса», — заявил Путин.



Он заявил, что украинская сторона «должна была» бы просить представителей США об урегулировании ситуации «исходя из событий на земле». В первую очередь он имеет в виду ситуацию в Курскую области.



«В зоне вклинения ВСУ в Курскую область ситуация полностью под нашим контролем и группировка которая вторглась на нашу территорию находится. Полной изоляции. Это полный огневой контроль. Управление украинскими войсками внутри зоны вторжения утрачено», — сказал Путин.



Он подчеркнул, что теперь украинским войскам нет возможности выйти из зоны окружения небольшими группами, как это было несколько недель назад.



«В случае физической блокировки будет только два способа выйти — сдаться в плен или погибнуть», — заявил Путин.



Он заявил, что Украина может использовать возможное перемирие для наращивания поставок оружия и проведения мобилизации. Ему непонятно, как при объявленном перемирии украинские военные должны покидать Курскую область.



Путин заявил, что российские войска продолжают наступление практически на всех участках фронта.



«Кто определит — где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня — на линии фронта протяженностью 2 тысячи километров. И потом кто на кого будет сваливать нарушения договоренности», — заявил он.



Таким образом, Путин считает, что все эти вопросы нужно обсудить.



«Думаю, нам нужно и с американскими коллегами, партнерами поговорить. Может, и с президентом Трампом созвониться и обсудить. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается», — заявил Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов оказать давление на Россию, чтобы добиться 30-дневного прекращения огня вслед за Украиной. Однако, по его словам, он надеется, что в этом не будет необходимости.



На вопрос о возможной встрече с Владимиром Путиным Трамп ответил уклончиво, но подтвердил, что представители США уже направились в Россию для обсуждения вопроса.



Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в районе Суджи Курской области (РФ) и ее окрестностях продолжаются ожесточенные столкновения.



12 марта глава Кремля Владимир Путин впервые с начала войны появился в военной форме перед камерами. Российские медиа показали кадры его визита в Курскую область (РФ).