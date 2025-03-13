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СМИ: США не продлили лицензию на «серую» закупку российской нефти — теперь возможны санкции

13 марта 2025, 22:59

СМИ: США не продлили лицензию на «серую» закупку российской нефти — теперь возможны санкции

Соединенные Штаты не продлили срок действия лицензии, позволявшей закупку российской нефти, сообщает корреспондент Fox News Эдвард Лоренс на платформе X.

«Знакомый источник подтвердил, что срок действия генеральной лицензии на покупку российской нефти истек вчера. Это означает, что европейские страны и наши союзники больше не могут покупать нефть из России без риска санкций со стороны США. Источник сообщил мне, что это часть переговорной тактики, направленной на прекращение вторжения», — написал Лоренс.

Генеральная лицензия 8L, выданная министерством финансов США, позволяла проводить операции, связанные с энергетикой, с 12 российскими банками, находящимися под санкциями. Однако ее срок действия истек 12 марта.

Эксперты считают, что этот шаг США может усилить давление на Москву, заставляя искать новые рынки сбыта нефти, а также усложнить финансовые операции, связанные с экспортом энергоносителей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает введение масштабных банковских санкций, других санкций и пошлин в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире.

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