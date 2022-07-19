«ДНР»: За сутки один человек погиб, еще трое ранены в ходе обстрелов

За минувшие сутки на оккупированных территориях Донецкой области в ходе обстрелов погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом заявили в «СЦКК ДНР».



Погибший проживал в поселке Верхнеторецкое, ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, поселках Луганское и Рубцы. Также были повреждены 22 домостроения и семь инфраструктурных объектов.



Утверждается, что под обстрелы попали Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка, Еленовка, Ясиноватая, Горловка, Верхнеторецкое, Байрак, Михайловка, Доломитное, Пантелеймоновка, Новоселовка, Новобахмутовка и Яковлевка.



Ранее глава областной военной администрации Павел Кириленко сообщил о гибели жителя Авдеевки в результате обстрелов со стороны российской армии.