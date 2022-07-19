«ДНР»: За добу одна людина загинула, ще троє поранено під час обстрілів

Минулої доби на окупованих територіях Донецької області в ході обстрілів загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Про це заявили у «СЦКК ДНР».



Загиблий проживав у селищі Верхньоторецьке, поранення різного ступеня тяжкості зазнали троє цивільних осіб у Куйбишевському районі Донецька, селищах Луганське та Рубці. Також було пошкоджено 22 будинка та сім інфраструктурних об'єктів.



Стверджується, що під обстріл потрапили Кіровський, Куйбишевський, Київський та Петрівський райони Донецька, Оленівка, Ясинувата, Горлівка, Верхньоторецьке, Байрак, Михайлівка, Доломітне, Пантелеймонівка, Новоселівка, Новобахмутівка та Яківлівка.



Раніше голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив про загибель мешканця Авдіївки внаслідок обстрілу з боку російської армії.