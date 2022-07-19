ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії

Країни Європейського Союзу узгоджують нові санкції проти Росії за вторгнення до України. У сьомому пакеті буде обмеження на золото та нові списки санкцій. Про це повідомляє кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter.



«Пропозиція Єврокомісії про новий пакет санкцій була надіслана державам-членам. Схоже, що посли ЄС ухвалять його у середу», - написав він.



За його даними, новий пакет санкцій на Росію обговорюватимуть завтра, але очікується, що він отримає «зелене світло».



У сьомому пакеті європейських санкцій проти Росії згадується 47 прізвищ, на які поширюватимуться персональні обмеження, повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на документ, який є у розпорядженні редакції.



До списку включені російські актори Сергій Безруков та Володимир Машков, перший віце-прем'єр Росії Андрій Білоусов, якого в Євросоюзі вважають особою з найближчого оточення президента РФ Путіна, та мер Москви Сергій Собянін.



Санкції поширять і на голів окупаційних адміністрацій Маріуполя та Херсона – Костянтина Іващенка та Олександра Кобець.