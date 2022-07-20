Костянтинівка та Авдіївка потрапили під обстріл — Кириленко

Російські сили обстрілюють Костянтинівку, Авдіївку та інші населені пункти Донецької області. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, близько 04:00 обстріляно Костянтинівку.



«Винятково міська інфраструктура. Обійшлося без жертв», — повідомив Кириленко.



Також увечері та вночі окупанти обстрілювали Авдіївку. Вранці надходять повідомлення про обстріл і від Торецької військової адміністрації. Обстріли, наголосив керівник ОВА, точаться по всій лінії фронту.



«Тенденція до збільшення обстрілів по Слов'янську, Краматорську, Покровську», — повідомив Кириленко.



Він констатував, що в області немає жодного відносно безпечного міста.



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