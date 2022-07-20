Росія хоче крові: Кулеба — про заяву Лаврова щодо «нової географії» війни в Україні

Росія хоче захопити більше українських земель, тож санкції проти РФ треба посилити. На цьому наголосив глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.



Так він відреагував на слова глави МЗС Росії Сергія Лаврова про «нову географію» війни в Україні.



«Зізнаючись у мріях захопити більше українських земель, міністр закордонних справ РФ доводить, що Росія відкидає дипломатію і наголошує на війні та терорі. Росіяни хочуть крові, а не розмов», — написав Кулеба у Twitter.



Він також закликав усіх партнерів посилити санкції проти РФ та прискорити постачання зброї для України.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив , що «географічні завдання» війни, яку веде Росія в Україні, змінилися. Зараз, стверджує Лавров, «географія» інша: підконтрольні угрупованням «ДНР» та «ЛНР» території, а також «Херсонська, Запорізька області та низка інших територій». Причиною він назвав, зокрема, постачання Києву HIMARS.