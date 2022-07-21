Официальный указ ничего не даст: Лукашенко — о признании Беларусью «Л-ДНР»

Официальный указ о признании Беларусью самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» ничего не даст этим регионам. Но «если будет нужно», такой документ будет подписан. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью AFP, передает «Белта».



Он ответил на вопрос журналиста, почему Беларусь до сих пор официально не признала «ДНР» и «ЛНР», а также аннексию Россией Крыма. Александр Лукашенко заявил, что в этом «не было необходимости».



«Никакой необходимости. Это бы ничего не добавило ни Луганску, ни Донецку, ни Крыму. Но если Крыму, Луганску, Донецку надо будет продовольствие, кирпич, цемент, восстанавливать и прочее, мы будем им помогать. Надо будет — признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю. Мы фактически с ними сотрудничаем», — заявил Лукашенко.



По его словам, Беларусь де-факто признала, «что есть Крым, Луганск и Донецк», потому что она с ними сотрудничает.



«А это все болтовня: "Почему там Лукашенко признал, не признал?.." Надо — признаю указом президента. Если это нужно будет. Но сейчас это ничего не даст дополнительно», — сказал Лукашенко.



Он также прокомментировал вопрос, будет ли Беларусь участвовать в войне против Украины.



«Точно так, как говорят: "Вот будет Лукашенко воевать в Украине или нет?" Слушайте, допустим, я подключился бы к этой операции России в Украине. Я что-то добавил бы к этому? Нет. Оружие у нас такое, как в России. Людей военных у них хватает для того, чтобы воевать. Мы там просто не нужны сейчас. Точно так Луганск, Донецк и Крым», — заявил Лукашенко.

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