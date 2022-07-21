Офіційний указ нічого не дасть: Лукашенко — про визнання Білоруссю «Л-ДНР»

21 липня 2022, 21:22

Офіційний указ нічого не дасть: Лукашенко — про визнання Білоруссю «Л-ДНР»

Офіційний указ про визнання Білоруссю самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» нічого не дасть цим регіонам. Але «якщо буде потрібно», такий документ буде підписано. Про це заявив Олександр Лукашенко в інтерв'ю AFP, передає «Белта».

Він відповів на запитання журналіста, чому Білорусь досі офіційно не визнала «ДНР» та «ЛНР», а також анексію Росією Криму. Олександр Лукашенко заявив, що в цьому «не було потреби».

«Жодної необхідності. Це нічого не додало б ні Луганську, ні Донецьку, ні Криму. Але якщо Криму, Луганську, Донецьку треба буде продовольство, цеглу, цемент, відновлювати та інше, ми їм допомагатимемо. Треба буде — визнаємо. Якщо в цьому буде сенс якийсь. Але який сенс сьогодні, визнаю я публічно чи не визнаю. Ми фактично з ними співпрацюємо», — заявив Лукашенко.

За його словами, Білорусь де-факто визнала, що є Крим, Луганськ і Донецьк», тому що вона з ними співпрацює.

«А це все балаканина: "Чому там Лукашенко визнав, не визнав?.." Треба — визнаю указом президента. Якщо це потрібно. Але зараз це нічого не дасть додатково», — сказав Лукашенко.

Він також прокоментував питання, чи Білорусь братиме участь у війні проти України.

«Точно так, як кажуть: "Ось Лукашенко воюватиме в Україні чи ні?" Слухайте, припустимо, я б підключився до цієї операції Росії в Україні. Я б щось додав до цього? Ні. Зброя у нас така, як у Росії. Людей військових у них вистачає для того, щоб воювати. Ми там просто не потрібні зараз. Так само Луганськ, Донецьк і Крим», — заявив Лукашенко.

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