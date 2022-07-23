Україна продовжує підготовку до експорту зерна через порти — Кубраков

Україна продовжує підготовку до експорту аграрної продукції через морські порти. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.



«Ми не довіряємо Росії, але довіряємо своїм партнерам та союзникам, саме тому ініціативу щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів було підписано з ООН та Туреччиною, а не з Росією», — наголосив міністр.



Він зазначив, що сьогодні Росія завдала ракетного удару по території Одеського порту.



«Тим самим у черговий раз показавши світові свої справжні наміри», — повідомив Кубраков.



За його словами, Україна при цьому не відступить від своєї мети — розблокувати морські порти.



«Ми продовжуємо технічну підготовку до запуску експорту аграрної продукції з наших портів», — резюмував глава Мінінфраструктури.



Нагадаємо, дві російські ракети вибухнули сьогодні вранці у порту Одеси. На атаку відреагували в ООН та МЗС України.

22 липня в Туреччині відбулося підписання угод щодо розблокування українських портів та вивезення зерна. Один документ підписано Україною, Туреччиною та ООН. Другий - Росією, Туреччиною та ООН. Загальний документ Київ та Москва не підписували.



Згідно з «зерновою угодою», розмінування портів не проводитиметься, для проходу суден використовують безпечні фарватери; склад координаційного центру, який спостерігатиме за виходом суден із портів України, увійдуть представники України, Росії, Туреччини та ООН; повноцінний рух суден може розпочатися за кілька тижнів.