Минуло менше доби з підписання договору: Зеленський про атаку Росії на Одеський порт

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар Росії по Одеському порту. Він зазначив, що це сталося менш як через добу після досягнутих у Стамбулі домовленостей щодо експорту українського зерна.



На зустрічі з американськими конгресменами він розповів про велику кількість ракетних ударів, завданих сьогодні російськими військами по Україні, в тому числі по території Одеського порту.



«Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила і обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво чи ні, але вона має кілька векторів, як вона завжди діє», — сказав президент.



Зеленський підкреслив, що саме тому Україна не може бути країною, де є «заморожена» війна, і вкрай необхідно вжити заходів щодо деокупації українських територій.

22 липня в Туреччині відбулося підписання угод щодо розблокування українських портів та вивезення зерна. Один документ підписано Україною, Туреччиною та ООН. Другий — Росією, Туреччиною та ООН. Загальний документ Київ та Москва не підписували.



Згідно з «зерновою угодою», розмінування портів не проводитиметься, для проходу суден використовують безпечні фарватери; до складу координаційного центру, який спостерігатиме за виходом суден із портів України, увійдуть представники України, Росії, Туреччини та ООН; повноцінний рух суден може розпочатися за кілька тижнів.



Вранці 23 липня дві російські ракети вибухнули у порту Одеси. На атаку відреагували в ООН та МЗС України.