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Reuters: РФ создала в Украине сеть тайных агентов, с помощью которых захватила Чернобыльскую АЭС

28 июля 2022, 17:28

Reuters: РФ создала в Украине сеть тайных агентов, с помощью которых захватила Чернобыльскую АЭС

Войскам РФ удалось захватить Чернобыльскую атомную электростанцию в первый день полномасштабного вторжения в рамках давней операции Кремля по внедрению секретных агентов. Об этом сообщает Reuters.

«Пять человек, знакомых с подготовкой Кремля ко вторжению, сказали, что военные специалисты из окружения диктатора Владимира Путина полагали, что с помощью этих агентов России потребуется лишь небольшая военная сила и несколько дней, чтобы вынудить офис президента Украины Владимира Зеленского бежать или капитулировать», - пишет издание.

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, на момент вторжения у России были агенты в украинских секторах обороны, безопасности и правоохранительных органах.

Он отказался назвать имена, но сказал, что таких предателей необходимо «нейтрализовать» любой ценой.

ГБР проводит расследование относительно того, насколько Нацгвардия действовала законно, сложив оружие при атаке на ЧАЭС, сообщил Reuters украинский чиновник.

Из судебных документов, изученных журналистами, следует, что начальника службы безопасности ЧАЭС Валентина Витра подозревают в том, что 24 февраля он самовольно оставил свой пост. Также его подозревают в государственной измене. Витер рассказал следователям, что в день вторжения разговаривал по телефону с командиром подразделения Нацгвардии и посоветовал ему не подвергать опасности свою часть, сказав: «Пожалей своих людей».

Один источник, непосредственно знакомый с планами Кремля по вторжению, сообщил, что российские агенты были отправлены в Чернобыль в прошлом году, чтобы подкупить чиновников и подготовить почву для бескровного захвата. Reuters не смогло независимо проверить детали этого утверждения. Однако ГБР заявило, что ведет расследование в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Андрея Наумова по подозрению в государственной измене за передачу секретов безопасности ЧАЭС иностранному государству. Адвокат Наумова от комментариев отказался.

На национальном уровне источники, знакомые с планами Кремля, заявили, что Москва рассчитывала активировать спящих агентов внутри украинского аппарата безопасности. Источники подтвердили сообщения западной разведки о том, что Кремль склонял одиозного экс-депутата Олега Царева к руководству марионеточным правительством в Киеве. А в июне бывший генпрокурор Украины сообщил, что у кума Путина Виктора Медведчука был зашифрованный телефон, выданный Россией, чтобы он мог общаться с Кремлем.

Люди, на которых рассчитывал Кремль как на своих доверенных лиц в Украине, преувеличивали свое влияние в годы, предшествовавшие вторжению, заявили четыре источника, знакомые с подготовкой Кремля.

«Кремль полагался в своем планировании на "клоунов — они немного знают, но всегда говорят то, что хочет услышать руководство, потому что иначе им не заплатят"», — сказал источник агентства.

Источник, непосредственно знакомый с планом вторжения, сообщил, что в ноябре 2021 года Россия начала засылать в Украину агентов разведки под прикрытием, которым поручено установить контакты с должностными лицами, ответственными за обеспечение безопасности Чернобыльской АЭС. Целью агентов было обеспечить отсутствие вооруженного сопротивления после прихода российских войск. По словам источника, Чернобыль также служил пунктом передачи документов из штаб-квартиры СБУ. За плату украинские чиновники передали российским шпионам информацию о военной готовности Украины.

После захвата Чернобыля Кремль также ожидал, что агенты под прикрытием, занимающие руководящие должности, сыграют решающую роль на пути к главной цели: взятии под контроль украинского правительства в Киеве.

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