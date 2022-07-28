Reuters: РФ створила в Україні мережу таємних агентів, за допомогою яких захопила Чорнобильську АЕС

Військам РФ вдалося захопити Чорнобильську атомну електростанцію в перший день повномасштабного вторгнення в рамках давньої операції Кремля щодо впровадження секретних агентів. Про це повідомляє Reuters.



"П'ять людей, знайомих з підготовкою Кремля до вторгнення, сказали, що військові фахівці з оточення диктатора Володимира Путіна вважали, що за допомогою цих агентів Росії буде потрібна лише невелика військова сила і кілька днів, щоб змусити офіс президента України Володимира Зеленського бігти або капітулювати", – пише видання.



Як заявив секретар РНБО Олексій Данилов, на момент вторгнення в Росії були агенти в українських секторах оборони, безпеки та правоохоронних органів.



Він відмовився назвати імена, але сказав, що таких зрадників необхідно «нейтралізувати» за будь-яку ціну.



ГБР проводить розслідування щодо того, наскільки Нацгвардія діяла законно, склавши зброю під час атаки на ЧАЕС, повідомив Reuters український чиновник.



Із судових документів, вивчених журналістами, випливає, що начальника служби безпеки ЧАЕС Валентина Вітра підозрюють у тому, що 24 лютого він самовільно залишив свою посаду. Також його підозрюють у державній зраді. Вітер розповів слідчим, що в день вторгнення розмовляв телефоном з командиром підрозділу Нацгвардії і порадив йому не наражати на небезпеку свою частину, сказавши: «Пожалій своїх людей».



Одне джерело, безпосередньо знайоме з планами Кремля щодо вторгнення, повідомило, що російських агентів було відправлено до Чорнобиля минулого року, щоб підкупити чиновників і підготувати ґрунт для безкровного захоплення. Reuters не змогли незалежно перевірити деталі цього твердження. Однак ГБР заявило, що веде розслідування щодо колишнього високопоставленого співробітника розвідки Андрія Наумова за підозрою у державній зраді за передачу секретів безпеки ЧАЕС іноземній державі. Адвокат Наумова від коментарів відмовився.



На національному рівні джерела, знайомі із планами Кремля, заявили, що Москва розраховувала активувати сплячих агентів усередині українського апарату безпеки. Джерела підтвердили повідомлення західної розвідки про те, що Кремль схиляв одіозного екс-депутата Олега Царьова до керівництва маріонетковим урядом у Києві. А в червні колишній генпрокурор України повідомив, що кум Путін Віктор Медведчук мав зашифрований телефон, виданий Росією, щоб він міг спілкуватися з Кремлем.



Люди, на яких розраховував Кремль як на своїх довірених осіб в Україні, перебільшували свій вплив у роки, що передували вторгненню, заявили чотири джерела, знайомі з підготовкою Кремля.



"Кремль покладався у своєму плануванні на "клоунів - вони трохи знають, але завжди говорять те, що хоче почути керівництво, бо інакше їм не заплатять"", - сказало джерело агентства.



Джерело, безпосередньо знайоме з планом вторгнення, повідомило, що у листопаді 2021 року Росія почала посилати в Україну агентів розвідки під прикриттям, яким доручено встановити контакти з посадовими особами, відповідальними за безпеку Чорнобильської АЕС. Метою агентів було забезпечити відсутність збройного опору після приходу російських військ. За словами джерела, Чорнобиль також був пунктом передачі документів зі штаб-квартири СБУ. За плату українські чиновники передали російським шпигунам інформацію про військову готовність України.



Після захоплення Чорнобиля Кремль також очікував, що агенти під прикриттям, які займають керівні посади, відіграють вирішальну роль на шляху до головної мети взяття під контроль українського уряду в Києві.