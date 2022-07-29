«ДНР» «віджала» бізнес-центр у Донецьку

Будівля бізнес-центру на вул. Марії Ульянової, 63А в окупованому м. Донецьку. Фото: «Новини Донбасу»

Угруповання «ДНР» забрало у «держвласність» бізнес-центр в окупованому Донецьку. Відповідну «ухвалу» видав 29 липня «державний комітет оборони ДНР».



«Здійснити примусове вилучення із зверненням до державної власності приміщень, розташованих за адресою: м. Донецьк, вул. Марії Ульянової, 6ЗА, із виплатою власникам компенсації їхньої вартості», — йдеться у «документі».



Власникам будівлі наказали в 30-денний термін звільнити приміщення.



При цьому бойовики угруповання «ДНР» по факту захопили цей бізнес-центр у Донецьку ще 8 червня 2019 року. Тоді група озброєних людей у формі «народної міліції ДНР», погрожуючи зброєю, відібрала ключі охорони. Власникам офісів, які прибули на місце, було сказано, що «будівля націоналізована» наказом голови «ДНР» Дениса Пушиліна і це нібито узгоджено в Росії.