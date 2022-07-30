У Міноборони РФ опублікували списки загиблих та поранених в Оленівці. В них 123 прізвища

В Оленівській виправній колонії на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території утримувалися 193 українські військовополонені, з них 50 людей загинули. Про це заявили у Міноборони РФ.



Російське оборонне відомство опублікувало список загиблих: в ньому 48 прізвищ. У Міноборони РФ запевняють, що тіла цих людей були виявлені та вилучені з-під завалів. Також зазначено, що дві особи померли під час транспортування до лікарні, їх особи встановлюються.



Крім того, опубліковано перелік поранених: в ньому 73 прізвища. Зазначається, що поранення військових тяжкі, всім надано необхідну медичну допомогу.



Нагадаємо, українська сторона розпочала процедуру повернення тіл військовослужбовців, які загинули в Оленівській колонії.



Раніше повідомлялося, що українська сторона перевіряє на правдивість інформацію про дані загиблих та поранених в Оленівській колонії.

В ніч на 29 липня під обстріл потрапила Оленівська колонія на підконтрольній угрупованню «ДНР» території, де знаходилися українські військовополонені. Загинули 53 особи, десятки поранено. Влада Росії та України звинуватила одна одну в обстрілі.



У полку «Азов» заявили, що з'ясовують імена загиблих та постраждалих своїми каналами, на місце події виїхав Міжнародний комітет Червоного Хреста.



У МЗС України після обстрілу Оленівки закликали партнерів визнати Росію державою-терористом.



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