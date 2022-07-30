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В «Азове» проверяют достоверность данных по списку погибших и раненых в Еленовке

30 июля 2022, 12:58

В «Азове» проверяют достоверность данных по списку погибших и раненых в Еленовке

Украинская сторона проверяет на достоверность информацию о данных погибших и раненых во время обстрела Еленовской колонии на подконтрольной группировке «ДНР» территории. Об этом информирует патронатная служба «Азова» «Ангелы Азова».

«Оккупанты выложили список фамилий раненых и погибших в результате террористических действий в Еленовке. Информируем: пока мы — патронатная служба "Азова" — не можем подтвердить или опровергнуть эти сообщения, и проверяем их на достоверность», — отметили в службе.

Там подчеркнули, что имена раненых и погибших сообщают семьям в индивидуальном порядке.

«Ни один украинский или международный институт не может подтвердить или опровергнуть списки, размещенные в российских СМИ», — отметили в патронатной службе «Азова».

Ночью на 29 июля под обстрел попала Еленовская колония на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли 53 человека, десятки ранены. Власти России и Украины обвинили друг друга в обстреле.

В полку «Азов» заявили, что выясняют имена погибших и пострадавших по своим каналам, на место происшествия выехал Международный Комитет Красного Креста.

В МИД Украины после обстрела Еленовки призвали партнеров признать Россию государством-террористом.

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