«ДНР»: За добу загинуло двоє людей, ще 25 — поранено

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» частині Донецької області за добу загинуло двоє людей. Про це повідомляє так званий «штаб тероборони ДНР».



Як запевняють у «ДНР», 25 людей поранено. Зокрема п'ятеро людей підірвалися на міні ПФМ-1.



Ще один чоловік, дані про якого не увійшли у звіт за добу, підірвався на міні ПФМ-1 у Червоногвардійському районі Макіївки сьогодні вранці.



У «СЦКК ДНР» уточнюють, що поранення різного ступеня тяжкості отримали 25 цивільних осіб, зокрема хлопчик 2016 року народження та підліток 2005 р.н. — у Київському, Петрівському та Кіровському районах Донецька, Олександрівці та Ясинуватій.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області від обстрілів з боку російських військ за добу загинули четверо мирних жителів. Семеро людей було поранено.



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