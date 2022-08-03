«ЛНР»: На растяжке в Новоайдарском районе подорвался подросток

В подконтрольном «ЛНР» Новоайдарском районе подросток подорвался на растяжке на складе бывшего овощехранилища. Об этом сообщает так называемый «МЧС ЛНР».



В «ЛНР» уверяют, что инцидент произошел вечером 2 августа в Райгородке. Группа парней гуляла на территории бывшего овощехранилища. Склады размещались в том числе под землей. Объект не охранялся, поэтому подростки прошли внутрь беспрепятственно. Проведя там какое-то время, школьники решили выйти через закрытый запасной выход.



«При первой же попытке выбить дверь ногой прозвучал мощный взрыв», — уверяют в «ведомстве».



Пострадавший — 15-летний подросток. В тяжелом состоянии он госпитализирован в больницу Луганска с диагнозом «минно-взрывная травма, осколочное ранение левого предплечья, левого плеча, левой щеки, рваная рана левого нижнего века».