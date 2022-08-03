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«ЛНР»: На растяжке в Новоайдарском районе подорвался подросток

03 августа 2022, 11:37

«ЛНР»: На растяжке в Новоайдарском районе подорвался подросток

В подконтрольном «ЛНР» Новоайдарском районе подросток подорвался на растяжке на складе бывшего овощехранилища. Об этом сообщает так называемый «МЧС ЛНР».

В «ЛНР» уверяют, что инцидент произошел вечером 2 августа в Райгородке. Группа парней гуляла на территории бывшего овощехранилища. Склады размещались в том числе под землей. Объект не охранялся, поэтому подростки прошли внутрь беспрепятственно. Проведя там какое-то время, школьники решили выйти через закрытый запасной выход.

«При первой же попытке выбить дверь ногой прозвучал мощный взрыв», — уверяют в «ведомстве».

Пострадавший — 15-летний подросток. В тяжелом состоянии он госпитализирован в больницу Луганска с диагнозом «минно-взрывная травма, осколочное ранение левого предплечья, левого плеча, левой щеки, рваная рана левого нижнего века».

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