«ДНР»: В Кировском районе Донецка из-за обстрела погибла женщина

В оккупированном Донецке утром в результате обстрела погибла мирная жительница. Об этом сообщает так называемый «штаб теробороны ДНР».
Как утверждают в «ДНР», женщина погибла в Кировском районе.
Ранее «ДНР» сообщала о двоих погибших и 25 раненых за сутки.
На подконтрольной украинским властям части Донецкой области от обстрелов со стороны российских войск за сутки погибли четверо мирных жителей. Семь человек были ранены.
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