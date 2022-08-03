«ДНР»: В Кировском районе Донецка из-за обстрела погибла женщина

В оккупированном Донецке утром в результате обстрела погибла мирная жительница. Об этом сообщает так называемый «штаб теробороны ДНР».



Как утверждают в «ДНР», женщина погибла в Кировском районе.



Ранее «ДНР» сообщала о двоих погибших и 25 раненых за сутки.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области от обстрелов со стороны российских войск за сутки погибли четверо мирных жителей. Семь человек были ранены.

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