ВМС ВСУ отчитались об успешной военной операции на Донецком направлении

На Донецком направлении Личный состав воинских частей и подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины устроили засаду, в результате чего уничтожили 2 БМП-2, 1 танк, 15 человек живой силы и взяли 3 пленных. Об этом сообщают на странице ВМС ВСУ.



Также отмечается, что на Херсонском направлении артиллерия морских пехотинцев ВСУ подбила танк армии РФ, который находился в зоне ответственности подразделения и взяли двух пленных. Артиллеристы также наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов, вели контрбатарейную борьбу. Потери оккупантов уточняются.



«Важно, что почти все пленные это принудительно мобилизованные так называемой днр, что в очередной раз демноструирует все «преимущества» жизни под российской оккупацией. Со стороны кремлевских хозяев они имеют соответствующее отношение, их гонят как скотину на смерть и иногда даже не выдают средства защиты. Исходя из этого, у таких мобилизованных выбор не велик. Погибнуть от украинского оружия или быть расстрелянным своим. Однако есть и третий вариант – сдаться в плен. Украинцы уважают международное право, поэтому, несмотря на всю ненависть к российским извергам, пленных не убивают», - отметили ВМС ВСУ.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что за сутки российская армия нанесла 24 удара по региону, убила и ранила гражданских жителей.



