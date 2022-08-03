ВМС ЗСУ прозвітували про успішну військову операцію на Донецькому напрямку

На Донецькому напрямку Особовий склад військових частин та підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України влаштували засідку, внаслідок чого знищили 2 БМП-2, 1 танк, 15 осіб живої сили та взяли 3 полонених. Про це повідомляють на сторінці ВМС ЗСУ.



Також наголошується, що на Херсонському напрямку артилерія морських піхотинців ЗСУ підбила танк армії РФ, який перебував у зоні відповідальності підрозділу та взяли двох полонених. Артилеристи також завдавали ударів по скупченню живої сили та техніці окупантів, вели контрбатарейну боротьбу. Втрати окупантів уточнюються.



«Важливо, що майже усі полонені це примусово мобілізовані з так званої днр, що в черговий раз демнострує усі «переваги» життя під російською окупацією. З боку кремлівських господарів вони мають відповідне ставлення, їх гонять як худобу на смерть й інколи навіть не видають засоби захисту. Виходячи з цього, у таких мобілізованих вибір не великий. Загинути від української зброї або бути розстріляним своїми. Однак, є й третій варіант – здатися в полон. Українці поважають міжнародне право, тому попри усю ненависть до російських нелюдів, полонених не вбивають», - зазначили ВМС ЗСУ.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що за добу російська армія завдала 24 ударів по регіону, вбила та поранила цивільних жителів.



