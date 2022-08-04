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Армия РФ нанесла удары по Днепропетровщине, повреждены более 50 домов

04 августа 2022, 08:41

Армия РФ нанесла удары по Днепропетровщине, повреждены более 50 домов

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: ОВА Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: ОВА

Ночью российская армия нанесла удары по двум районам Днепропетровской области. Били из РСЗО «Град» и «Ураган». Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, под удар попали Никопольский и Криворожский районы.

«Российские войска дважды обстреляли Никополь. На жилые кварталы прилетели 60 снарядов из "Градов". Предварительно, люди не пострадали. Один дом уничтожен, почти 50 — повреждены, задело и 30 хозяйственных сооружений», — проинформировал глава ОВА.

Также он сообщил, что на двух частных подворьях произошло возгорание. Пламя спасатели погасили.

«Обстрелом изуродованы здания и техника трех местных предприятий, а еще более 100 солнечных панелей. В городе перебиты две линии электропередач. Без света — более трех тысяч никопольцев. На месте работают аварийные бригады электриков», — отметил Резниченко.

По данным руководителя ОВА, в Криворожском районе оккупанты накрыли «Ураганами» Карповскую и Широковскую громады.

«В Широком есть разрушение жилья. Ранена 44-летняя женщина. Ей оказали помощь — лечится дома», — рассказал Резниченко.

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