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Обстрелами войск РФ повреждены детский сад и церковь в Днепропетровской области

03 августа 2022, 09:10

Обстрелами войск РФ повреждены детский сад и церковь в Днепропетровской области

Ночью российская армия нанесла удары по Криворожскому району Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Уточняется, что оккупанты из артиллерии обстреляли две общины региона – Зеленодольскую и Апостоловскую. В Апостоловской, по словам Резниченко, без жертв и разрушений.

В Зеленодольской общине оккупанты накрыли огнем село Большая Костромка, обстрелы оккупантов повредили детский сад, церковь и линию электропередач. Село сейчас без света, на месте происшествия работают аварийные бригады.

Валентин Резниченко отметил, что люди не пострадали.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что за прошедшие сутки отражены девять попыток штурма оккупантов на находящейся под контролем украинского правительства территории региона. 

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