Нова хвиля примусової «мобілізації» почалася в ОРДЛО

Нова хвиля примусової «мобілізації» почалася з 1 серпня на території окупованого Донбасу для комплектування підрозділів мобілізаційного резерву. Про це повідомило Головне управління розвідки.



Зазначається, що окупанти забирають людей, непридатних для проходження служби та тих, хто мав відстрочку.



Так, у Луганську за 40 хвилин на ринку зібрали два автобуси чоловіків, більшість із яких вантажники. У Алчевську чоловіків забирали посеред вулиць. Населення обурене, чоловіки ховаються.



Тотальна примусова мобілізація йде у багатьох населених пунктах. На вулицях Хрустального збільшилася кількість патрулів, які забирають чоловіків у військкомат. Продовжуються облави на підприємствах та комерційних установах.



«Розповсюджується невдоволення серед вже мобілізованих чоловіків ОРДЛО жахливим ставленням командування в окупаційній армії до місцевого особового складу. Зокрема, поширюється інформація, що росіянам видають сучасні бронежилети та каски, а місцевим амуніцію зразка 1941 – 1945 років», — сказано у повідомленні.