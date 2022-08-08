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Российский танкист получил 10 лет за обстрел дома в Чернигове

08 августа 2022, 14:06

Российский танкист получил 10 лет за обстрел дома в Чернигове

Деснянский районный суд Чернигова приговорил к десяти годам лишения свободы российского танкиста Михаила Куликова за обстрел многоэтажного дома в Чернигове 26 февраля. Об этом сообщает издание «Ґрати».

Куликову инкриминировали ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса – нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами.

Российский военный признал свою вину на первом же судебном заседании. По его словам, он «на автоматизме» выполнил приказ своего командира майора Леонида Щеткина, хотя никаких военных в обстрелянном доме не было.

Почти сразу после выстрела Куликов и Щеткин попали в плен – их танк был подбит.

Щеткина к моменту начала суда над Куликовым уже обменяли в Россию.

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