Російський танкіст отримав 10 років за обстріл будинку у Чернігові

Деснянський районний суд Чернігова засудив до десяти років позбавлення волі російського танкіста Михайла Куликова за обстріл багатоповерхового будинку у Чернігові 26 лютого. Про це повідомляє видання «Грати».



Куликову інкримінували ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу – порушення законів та звичаїв війни, передбачених міжнародними договорами.



Російський військовий визнав свою провину на першому судовому засіданні. За його словами, він «на автоматизмі» виконав наказ свого командира майора Леоніда Щеткіна, хоча жодних військових в обстріляному будинку не було.



Майже одразу після пострілу Куликов та Щеткін потрапили в полон – їхній танк був підбитий.



Щеткіна на момент початку суду над Куликовим вже обміняли до Росії.