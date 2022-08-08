Пограничники рассказали об обстреле войсками РФ населенных пунктов севера Украины

Российская армия продолжает обстреливать с территории РФ населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.



Отмечается, что под вражеским огнем вчера, 7 августа, оказались 4 общины Сумщины и 2 общины Черниговщины, которые оккупанты обстреляли из минометов, САУ и ствольной артиллерии.



Пограничники зафиксировали 20 взрывов 120-мм мин, 7 взрывов от снарядов минометов и ​​ствольной артиллерии, а также 32 взрыва снарядов САУ.

Отмечается, что стреляли оккупанты из российских населенных пунктов Волфине, Черноземный городок, Ломаковка, Бегоща и Теткино.

В результате попадания снарядов повреждены частные помещения и гражданская инфраструктура, фермерское хозяйство, ангар с сельскохозяйственной техникой, а также электросети.

Ранее журналисты издания «Ґрати» сообщили, что Деснянский районный суд Чернигова приговорил к десяти годам лишения свободы российского танкиста Михаила Куликова за обстрел многоэтажного дома в Чернигове 26 февраля.