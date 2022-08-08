Прикордонники розповіли про обстріл військами РФ населених пунктів півночі України

Російська армія продовжує обстрілювати з території РФ населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.



Зазначається, що під ворожим вогнем учора, 7 серпня, опинилися 4 громади Сумщини та 2 громади Чернігівщини, які окупанти обстріляли з мінометів, САУ та ствольної артилерії.



Прикордонники зафіксували 20 вибухів 120-мм хв, 7 вибухів від снарядів мінометів та ствольної артилерії, а також 32 вибухи снарядів САУ.

Наголошується, що стріляли окупанти з російських населених пунктів Волфіні, Чорноземне містечко, Ломаківка, Бігоща та Тьоткіно.

Внаслідок влучення снарядів пошкоджено приватні приміщення та цивільну інфраструктуру, фермерське господарство, ангар із сільськогосподарською технікою, а також електромережі.

Раніше журналісти видання «Грати» повідомили, що Деснянський районний суд Чернігова засудив до десяти років позбавлення волі російського танкіста Михайла Куликова за обстріл багатоповерхового будинку у Чернігові 26 лютого.