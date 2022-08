СМИ: В Евросоюзе не исключают, что введут санкции против Турции из-за договоренностей с РФ

Страны Запада не исключают введения санкций против Турции на фоне углубления ее отношений с Россией, которая напала на Украину. Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в материале Financial Times.



Шесть западных чиновников рассказали изданию о беспокойстве по поводу договоренностей лидеров Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина расширить сотрудничество в сферах торговли и энергетики после встречи в Сочи.



Один из чиновников ЕС заявил, что Брюссель «все более внимательно» следит за турецко-российскими отношениями. Другой источник Financial Times предположил, что некоторые западные страны могут призвать свои компании выйти из турецкого рынка, если Эрдоган пойдет на воплощение договоренностей с Путиным.



Три источника из Евросоюза отметили, что объединение пока не начинало обсуждений возможных санкций против Турции, ведь непонятно, что именно конкретно согласовали турецкий и российский президенты. Кроме того, решение на уровне ЕС будет сложно принято.



Но даже без формального согласия всех членов Евросоюза отдельные страны могут, например, «ввести ограничения на торговлю и финансы или попросить крупные финансовые компании уменьшить вложения в турецкие компании».



В то же время, отмечают источники Financial Times, подобные шаги противоречат коммерческим интересам западных компаний. Кроме того, Анкара по-прежнему угрожает блокировать членство Финляндии и Швеции в Североатлантическом Альянсе.



Ранее The Washington Post сообщило со ссылкой на украинскую разведку, что Россия просит Турцию помочь ей обходить западные санкции, введенные за вторжение в Украину.



В ходе встречи президенты Турции и России договорились о частичном расчете за российский газ в рублях, а Анкара согласилась ввести российскую платежную систему «Мир» в пяти своих банках.