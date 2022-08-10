Угроза повторного наступления войск РФ из Беларуси сохраняется — Черниговская ОВА

Возможность повторного наступления как с территории России, так и с территории Беларуси остается, такой риск есть. Об этом в интервью «Общественному» сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.



Он отметил, что риск повторного нападения войск РФ сохранятеся до тех пор пока на территории Беларуси близко к границам Украины размещено много российской техники. Сейчас этой техники, по словам Чауса, достаточно для того, чтобы начать наступление, но нет людей.



К тому же Чаус, опираясь на военные сводки и данные разведки, сообщил, что из-за существующих рисков расслабляться пока нельзя. Также глава Черниговской ОВА предположил, что тактика войск РФ может быть другой, так как они уже получили определенный опыт, когда в первый раз вторглись на территорию региона.



Вячеслав Чаус добавил, что в непосредственное участие белорусов в наземной операции РФ он не верит.

Ранее генерал Дмитрий Марченко заявил, что активная фаза войны в Украине может закончиться к концу 2022 года, а завершение войны с РФ победой Украины вероятно уже весной.