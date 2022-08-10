Загроза повторного наступу військ РФ із Білорусі зберігається — Чернігівська ОВА

Можливість повторного наступу як із території Росії, так і з території Білорусі залишається, такий ризик є. Про це в інтерв'ю «Громадському» повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.





Він зазначив, що ризик повторного нападу військ РФ зберігаєтеся доти, поки на території Білорусі близько до кордонів України розміщено багато російської техніки. Наразі цієї техніки, за словами Чауса, достатньо для того, щоб розпочати наступ, але немає людей.



До того ж Чаус, спираючись на військові зведення та дані розвідки, повідомив, що через наявні ризики розслаблятися поки не можна. Також голова Чернігівської ОВА припустив, що тактика військ РФ може бути іншою, оскільки вони вже отримали певний досвід, коли вперше вторглися на територію регіону.



В'ячеслав Чаус додав, що у безпосередню участь білорусів у наземній операції РФ він не вірить.

Раніше генерал Дмитро Марченко заявив, що активна фаза війни в Україні може закінчитися до кінця 2022 року, а завершення війни з РФ перемогою України ймовірне вже навесні.