Четвертый мост в Херсонской области поврежден ВСУ – Хлань

Украинская армия попала в последний четвертый мост в Херсонской области, сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Он не уточняет, из какого оружия был выстрел.



«Сегодня ВСУ попали в последний — четвертый мост, соединявший правый и левый берега. То есть у россиян больше нет никакой возможности полноценно перекидывать свою технику», – написал он в Facebook.



Хлань добавил, что российская армия продолжит поиски альтернативы в переправах, «но это время, деньги, а потом, как только подготовятся и соберут технику и силу, мы снова ее уничтожим».

Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли удары по Антоновскому и Каховскому мостам на территории временно занятой оккупантами Херсонской области.