Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

«ДНР»: В Донецке в Куйбышевском районе погиб мужчина

13 августа 2022, 15:14

«ДНР»: В Донецке в Куйбышевском районе погиб мужчина

В оккупированном Донецке в результате обстрела погиб мирный житель.

Как сообщает глава оккупационной «администрации» города Алексей Кулемзин, в результате обстрела Куйбышевского района по улице Угольной в частном доме погиб мужчина.

Также, по его словам, в этом же районе ранена женщина 1963 года рождения.

Ранее «ДНР» заявляла, что на подконтрольной группировке части Донецкой области за сутки погибли три человека, ранены еще 11 человек.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за сутки погибли пять человек, еще 35 ранены.

Еще по теме

Места
Донецк
Организации
ДНР
Прочее
Война Погибшие Жертвы раненые

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:30
«ДНР» отменила плату за водоснабжение
15:14
«ДНР»: В Донецке в Куйбышевском районе погиб мужчина
14:39
Как «ДНР»: «ЛНР» заявила, что будет платить пенсионерам минимум по 10 тысяч рублей
12:58
«ЛНР» заявила об аварии на шахте, известно о погибшем и пострадавшем
11:52
К отопительному сезону не готов ни один захваченный Россией город Луганщины — Гайдай
09:47
В Горловке под обстрел попал оптовый рынок
09:06
«ДНР»: В Донецке и Горловке от обстрелов погибли три человека
23:59
Авдеевка и Курахово в огне. Медведев приехал в Луганск. Главное за день ►
18:06
«ДНР»: Число раненных при обстреле Кировского района Донецка возросло до трех
18:02
В оккупированной Горловке – пожар на территории химического завода (дополнено)
16:25
«ДНР» сообщила, сколько и кому собирается платить пенсий на захваченных территориях
15:58
На территории Кинбурнской косы не утихают лесные пожары
15:25
«ДНР»: При обстрелах Донецка и Александровки пострадали два человека
14:25
«ДНР»: На территории шахты в Макеевке ранены два человека
13:49
В Донецке из-за обстрела сгорел склад «Донтехснаба»
все новости
16:50
Из Донецкой области уезжают 500-700 человек в сутки — Кириленко
16:30
«ДНР» отменила плату за водоснабжение
16:16
16 раненых привезли спасатели в больницы Бахмута и Краматорска
15:48
Запорожская АЭС — под обстрелом. Жителей Энергодара призывают уйти с улиц
15:14
«ДНР»: В Донецке в Куйбышевском районе погиб мужчина
14:39
Как «ДНР»: «ЛНР» заявила, что будет платить пенсионерам минимум по 10 тысяч рублей
14:25
В Минобороны РФ заявили о захвате Песок под Донецком
13:31
В дома пяти тысяч жителей Донетчины энергетики вернули свет
12:58
«ЛНР» заявила об аварии на шахте, известно о погибшем и пострадавшем
12:28
Пятиэтажные дома для переселенцев планируют впоследствии передать военным — ОП
11:52
К отопительному сезону не готов ни один захваченный Россией город Луганщины — Гайдай
11:18
Российская армия обстреляла 11 населенных пунктов в Донецкой области, среди раненых — дети
10:59
Армия РФ нанесла два удара по Харькову: В ОВА рассказали о последствиях
10:22
ВСУ отбили штурм российских войск в направлении Бахмута и Авдеевки — Генштаб
09:47
В Горловке под обстрел попал оптовый рынок
все новости
ВИДЕО
В Донецке из-за обстрела сгорел склад «Донтехснаба»
12 августа, 13:49
Ракетный удар по Курахово: Повреждены дома и центр, где ночевали переселенцы
12 августа, 11:53
В Донецке сообщают об обстрелах: На шахте Засядько под землей находились более 100 человек
12 августа, 11:18

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты