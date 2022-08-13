«ДНР»: В Донецке в Куйбышевском районе погиб мужчина

В оккупированном Донецке в результате обстрела погиб мирный житель.



Как сообщает глава оккупационной «администрации» города Алексей Кулемзин, в результате обстрела Куйбышевского района по улице Угольной в частном доме погиб мужчина.



Также, по его словам, в этом же районе ранена женщина 1963 года рождения.



Ранее «ДНР» заявляла, что на подконтрольной группировке части Донецкой области за сутки погибли три человека, ранены еще 11 человек.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за сутки погибли пять человек, еще 35 ранены.