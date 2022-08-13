«ДНР»: В Донецьку в Куйбишевському районі загинув чоловік

В окупованому Донецьку внаслідок обстрілу загинув мирний житель.



Як повідомляє голова окупаційної «адміністрації» міста Олексій Кулемзін, внаслідок обстрілу Куйбишевського району на вулиці Вугільній у приватному будинку загинув чоловік.



Також, за його словами, у цьому ж районі поранено жінку 1963 року народження.



Раніше «ДНР» заявляла, що на підконтрольній угрупуванню частини Донецької області за добу загинули троє людей, поранено ще 11 людей.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за добу загинуло п'ятеро людей, ще 35 поранено.