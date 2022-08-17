Еще четыре судна с продовольствием покинули порты Одессы и Черноморска – СМИ

Группа из четырех судов, нагруженных агропродукцией, вышла в среду из двух украинских портов. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на турецкое Минобороны.



По данным ведомства, эти суда перевозят подсолнечное масло, жмых и кукурузу. В среду они вышли из Одессы и Черноморска.



В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного. Также был создан Совместный координационный центр, в который входят представители Турции, России и Украины, а также ООН, для наблюдения за поставками продовольствия.



Всего с 1 августа украинские порты в рамках соглашения покинули 25 судов, нагруженных продовольственными товарами.