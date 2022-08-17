Ще чотири судна із продовольством залишили порти Одеси та Чорноморська – ЗМІ

Група із чотирьох суден, навантажених агропродукцією, вийшла у середу із двох українських портів. Про це повідомляє агентство «Анадолу» із посиланням на турецьке Міноборони.



За даними відомства, ці судна перевозять соняшникову олію, макуху та кукурудзу. У середу вони вийшли з Одеси та Чорноморська.



У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного. Також було створено Спільний координаційний центр, до якого входять представники Туреччини, Росії та України, а також ООН для спостереження за постачанням продовольства.



Усього з 1 серпня українські порти в рамках угоди залишили 25 суден, навантажених продовольчими товарами.