Ростуристы покидают Крым. На выезд – рекордная пробка. Люди заблокированы на ночь ►

Взрывы в Джанкое не на шутку встревожили российских туристов в оккупированном Крыму. Рекордная очередь из автомобилей образовалась в сторону Крымского моста. Желающих покинуть полуостров было даже больше, чем после удара по аэродрому в Саках. Крымские правозащитники подсчитали: скопилось почти 40 тысяч автомобилей. Но выехать в день взрывов удалось не всем. Российские военные на ночь перекрыли переправу. И до шести утра никого не пропускали.

Переполнен туристами симферопольский вокзал. Поезда оттуда накануне не ходили. Людей везли автобусами до Владиславовки. Желающих покинуть полуостров было больше, чем прибывающих. Маленькое село Владиславовка стало перевалочным пунктом. Тем, кто все же не отменил поездку в Крым, ждать отправления до места назначения приходилось по несколько часов. Некоторым людям становилось нехорошо. На месте дежурили бригады скорой помощи.



Тем временем возле Джанкоя боеприпасы перестали детонировать лишь спустя сутки после происшествия. Огонь потушили, но угроза взрывов все еще есть.



Ранее в ВСУ заявили, что Крымский мост будет уничтожаться в комплексе с российскими кораблями, это тактическая необходимость, а освобождение Крыма, как и всех оккупированных территорий — неизбежно.



