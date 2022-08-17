Ростуристи залишають Крим. На виїзд – рекордний затор. Люди заблоковані на ніч ►

Вибухи в Джанкої не на жарт стривожили російських туристів в окупованому Криму. Рекордна черга з автомобілів утворилася у бік Кримського мосту. Охочих залишити півострів було навіть більше, ніж після удару по аеродрому в Саках . Кримські правозахисники підрахували: зібралося майже 40 тисяч автомобілів. Але виїхати у день вибухів вдалося не всім. Російські військові проти ночі перекрили переправу. І до шостої ранку нікого не пропускали.

Переповнено туристами сімферопольський вокзал. Потяги звідти не ходили. Людей везли автобусами до Владиславівки. Охочих залишити півострів було більше, ніж тих, що прибувають. Маленьке село Владиславівка стало перевалочним пунктом. Тим, хто все ж таки не скасував поїздку до Криму, чекати відправлення до місця призначення доводилося по кілька годин. Деяким людям ставало погано. На місці чергували бригади швидкої допомоги.



Тим часом біля Джанкоя боєприпаси перестали детонувати лише за добу після події. Вогонь загасили, але загроза вибухів є.



Раніше у ВСУ заявили , що Кримський міст знищуватиметься в комплексі з російськими кораблями, це тактична необхідність, а звільнення Криму, як і всіх окупованих територій, неминуче.



