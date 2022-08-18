«ДНР» намерена запустить Углегорскую ТЭС

В захваченном российскими войсками Светлодарске оккупанты намерены восстановить и ввести в эксплуатацию часть блоков Углегорской теплоэлектростанции. Об этом заявил глава «администрации» Дебальцево Игорь Захаревич, передает сепаратистский сайт «ДАН».



Захаревич сообщил, что «это очень серьезный объект» — и для группировки «ДНР», и для России.



«На сегодняшний день поставлена такая задача — организовать в Дебальцево, Светлодарске, Мироновском сбор информации о людях, которые там раньше трудились. Любой большой объект должен работать на своих специалистах. Министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков обозначил, что в середине следующего года частично будут запущены блоки», — уверяет «мэр».



Также в Мироновском на заводе железобетонных конструкций планируют возобновить выпуск электрических опор.

Группировка «ЛНР» заявила о взятии под контроль Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске. Помощник главы «МВД ЛНР» Виталий Киселев утверждает, что штурмовые отряды российских сил утром 26 июля заняли всю территорию ТЭС. По его словам, Углегорская ТЭС перешла под контроль «ЧВК Вагнера».



Углегорская ТЭС расположена на окраине Светлодарска, в трех километрах от города, и примерно в 18 км от Дебальцево. Группировка «ДНР» включила Светлодарск в «зону ответственности» Дебальцево.