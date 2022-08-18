«ДНР» має намір запустити Вуглегірську ТЕС

18 серпня 2022, 10:29

«ДНР» має намір запустити Вуглегірську ТЕС

У захопленому російськими військами Світлодарську окупанти мають намір відновити та ввести в експлуатацію частину блоків Вуглегірської теплоелектростанції. Про це заявив очільник «адміністрації» Дебальцевого Ігор Захаревич, повідомляє сепаратистський сайт «ДАН».

Захаревич повідомив, що «це дуже серйозний об'єкт» — і для угруповання «ДНР», і для Росії.

«На сьогодні поставлене таке завдання — організувати у Дебальцевому, Світлодарську, Миронівському збір інформації про людей, які там раніше працювали. Будь-який великий об'єкт має працювати на своїх спеціалістах. Міністр вугілля та енергетики ДНР Андрій Чертков зазначив, що в середині наступного року частково буде запущено блоки», — запевняє «мер».

Також у Миронівському на заводі залізобетонних конструкцій планують відновити випуск електричних опор.

Угруповання «ЛНР» заявило про взяття під контроль Вуглегірської теплоелектростанції у Світлодарську. Помічник голови «МВС ЛНР» Віталій Кисельов стверджує, що штурмові загони російських сил вранці 26 липня зайняли всю територію ТЕС. За його словами, Вуглегірська ТЕС перейшла під контроль «ПВК Вагнера».

Вуглегірська ТЕС розташована на околиці Світлодарська, за три кілометри від міста, і приблизно за 18 км від Дебальцевого. Угруповання «ДНР» включило Світлодарськ до «зони відповідальності» Дебальцевого.

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