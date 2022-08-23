Армия России разрушила и повредила 28 гражданских объектов Донецкой области за сутки

Российские войска обстреляли 11 населенных пунктов Донбасса за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области и отметили, что есть раненые и погибшие среди мирного населения.



Оккупанты обстреливали регион ракетами, «Ураганами», ЗРК «С-300» и артиллерией. В течение суток оккупанты атаковали города Бахмут, Авдеевка, Горняк, Славянск, Торецк, Часов Яр, села Константинополь, Клещиевка, Максимилианивка, Зайцево, Сокол. Снарядами РФ разрушены и повреждены 28 гражданских объектов – 16 жилых домов, склад с зерном, коксохимический завод, гаражи.

Полиция задокументировала преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

С помощью полицеских с территории Донецкой области эвакуированы еще 569 человек, с начала обязательной эвакуации – более 9400, из них 1740 – дети, 453 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что за минувшие сутки в регионе погиб один мирный житель в результате обстрелов со стороны российских сил.